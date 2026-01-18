Имел Porsche и путешествовал: беженца из Украины в Швейцарии заставили вернуть огромную сумму выплат

Украинец в Швейцарии получал соцвыплаты как беженец, но одновременно имел дорогую машину и часто путешествовал по Европе. Теперь ему придется вернуть все деньги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 24 heures.

Что известно о жизни украинского беженца в Швейцарии?

Украинцу около 40 лет.

В Швейцарию он приехал летом 2022 года. Там имел швейцарский необлагаемый сберегательный счет и получал социальную поддержку.

Теперь ему придется вернуть 67 336,20 швейцарских франков, а это почти 84 тысячи долларов.

По данным административного расследования, украинец имел Porsche Cayenne стоимостью примерно 46 700 долларов. Также в последние годы он часто ездил по Европе, в частности Австрией, Францией, Италией, Германией, Португалией, Бельгией и Люксембургом. При этом делал значительные расходы, которые покрывал со средствами со своих счетов, в частности евро.

Суд постановил, что образ жизни мужчины не соответствует задекларированным им финансовым ресурсам и исключает его бедность.

Судьи отметили, что автомобили считаются активом, и беженцы должны придерживаться тех же правил, что и другие получатели социальной помощи.

А так, как мужчина имеет "необходимые ресурсы для удовлетворения своих потребностей", выплаты льгот ему отменили и отклонили апелляцию, отметив недобросовестность.

