Имел Porsche и путешествовал: беженца из Украины в Швейцарии заставили вернуть огромную сумму выплат
- Украинец в Швейцарии получал соцвыплаты как беженец, имея Porsche и часто путешествуя по Европе.
- Суд постановил вернуть 67 336,20 швейцарских франков, потому что его образ жизни не соответствует задекларированным финансовым ресурсам.
Украинец в Швейцарии получал соцвыплаты как беженец, но одновременно имел дорогую машину и часто путешествовал по Европе. Теперь ему придется вернуть все деньги.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 24 heures.
Что известно о жизни украинского беженца в Швейцарии?
Украинцу около 40 лет.
В Швейцарию он приехал летом 2022 года. Там имел швейцарский необлагаемый сберегательный счет и получал социальную поддержку.
Теперь ему придется вернуть 67 336,20 швейцарских франков, а это почти 84 тысячи долларов.
По данным административного расследования, украинец имел Porsche Cayenne стоимостью примерно 46 700 долларов. Также в последние годы он часто ездил по Европе, в частности Австрией, Францией, Италией, Германией, Португалией, Бельгией и Люксембургом. При этом делал значительные расходы, которые покрывал со средствами со своих счетов, в частности евро.
Суд постановил, что образ жизни мужчины не соответствует задекларированным им финансовым ресурсам и исключает его бедность.
Судьи отметили, что автомобили считаются активом, и беженцы должны придерживаться тех же правил, что и другие получатели социальной помощи.
А так, как мужчина имеет "необходимые ресурсы для удовлетворения своих потребностей", выплаты льгот ему отменили и отклонили апелляцию, отметив недобросовестность.
