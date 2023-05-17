Об этом сообщил в фейсбуке предприниматель и волонтер Юрий Голик, который является одним из инициаторов разработки украинского боевого дрона.
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При тестировании все заявленные технические характеристики подтвердились, говорит волонтер. Дрон может лететь со скоростью до 80 километров в час на расстояние 5 километров. Без боеприпаса способен находиться в воздухе до 1,5 часа. Комфортная нагрузка – 3,5 килограмма.
Получили обратную связь от военных, испытывавших дроны, разработанные нашей командой инженеров. Говорят, квадрокоптер зарекомендовал себя отлично. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что в дроне предусмотрен ряд моментов, позволяющих ему иметь шансы на выживание при воздействии на него средствами радиоэлектронной борьбы врага,
– пишет волонтер.
Новый БПЛА может использоваться одновременно как ударный дрон и как фронтовой разведчик. Он может наносить удары по:
- первой линии противника,
- личному составу,
- блиндажам,
- укреплениям,
- огневым точкам,
- автомобилям,
- бронетехнике.
Оборудован двумя камерами, одна из которых может двигаться на 90 градусов. Это позволяет оператору производить более точные сбросы боеприпасов, объясняет Юрий Голик.
Украинский БПЛА может использоваться как ударный дрон и как фронтовой разведчик / Фото Юрия Голика
Сейчас дрон уже находится в зоне боевых действий и будет делать первые отработки по врагу.
Напомним, недавно Юрий Голик вместе с Сергеем Стаховским приобрели для одного из подразделений ПВО концертные прожекторы, которые будут помогать обезвреживать дроны врага в ночное время.