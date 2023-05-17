Про це повідомив у фейсбуці підприємець і волонтер Юрій Голик, який є одним з ініціаторів розробки українського бойового дрона.

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Під час тестування всі заявлені технічні характеристики підтвердилися, каже волонтер. Дрон може летіти зі швидкістю до 80 кілометрів на годину на відстань 5 кілометрів. Без боєприпасу здатен перебувати в повітрі до 1,5 годин. Комфортне навантаження – 3,5 кілограма.

Отримали зворотний зв'язок від військових, що випробовували дрони, розроблені нашою командою інженерів. Кажуть, квадрокоптер зарекомендував себе відмінно. Не вдаючись у подробиці, також можна сказати, що у дроні передбачено низку моментів, які дозволяють йому мати шанси на виживання при впливі на нього засобами радіоелектронної боротьби ворога,

– пише волонтер.

Новий БПЛА може використовуватися одночасно як ударний дрон і як фронтовий розвідник. Він може завдавати удари по:

першій лінії противника,

особовому складу,

бліндажам,

укріпленням,

вогневим точкам,

автомобілям,

бронетехніці.

Обладнаний двома камерами, одна з яких може рухатися на 90 градусів. Це дозволяє оператору здійснювати більш точні скидання боєприпасів, пояснює Юрій Голик.



Український БПЛА може використовуватися як ударний дрон і як фронтовий розвідник / Фото Юрія Голика

Наразі дрон вже перебуває в зоні бойових дій і буде робити перші відпрацювання по ворогу.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Голик разом з Сергієм Стаховським придбали для одного з підрозділів ППО концертні прожектори, які допомагатимуть знешкоджувати дрони ворога в нічний час.