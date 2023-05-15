Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив підприємець і волонтер Юрій Голик.

Читайте також У Росії вже менше можливостей для масованих атак, – ГУР про зміну тактики агресора



Разом зі спортсменом і волонтером Сергієм Стаховським він передав прожектори одному з підрозділів протиповітряної оборони. Наразі вони вже допомагають нашим військовим захищати українське небо від ворожих дронів, в тому числі від "Шахедів".

Як концертні прожектори допомагають полювати за "Шахедами": дивіться відео

"Свого часу ми були першими, хто почав активно та масово працювати з військовими виконавцями та просувати їхнє музичне мистецтво. Але ніколи б не подумали, що доведеться зіткнутися з тим, що концертне обладнання буде допомагати військовим не на сцені, а в бойових умовах, прикриватиме людей, допомагатиме зберігати життя мирного населення та військових. Такий час. Все працює на оборону та перемогу", – прокоментував нетипове приладдя Юрій Голик.

Концертні прожектори допомагають ППО / Фото Юрія Голика