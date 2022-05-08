Украинский финансовый фронт надежен и это не может не радовать

Если бы мне кто-то сказал, что может быть ситуация, в которой я буду хвалить Национальный банк Украины, я бы не поверил.

Регулятор всегда сдерживал, контролировал и ограничивал банки и был очень консервативным. Кому это может нравиться?

Читайте также Священная корова Путина пойдет на фарш

Молодцы!

Во время войны на их плечи выпала сложная задача – не просто сохранить финансовую систему и стабильность национальной валюты, им необходимо было обеспечить функционирование инфраструктуры, адаптировать банковскую систему для работы в условиях войны и пойти на непопулярные меры по регулированию и ограничениям, связанным с валютными операциями.

И справляются они с этим очень успешно.

Все важнейшие показатели, связанные с надежностью банков, работой инфраструктуры, курсообразованием и утечкой капитала выглядят хорошо, по сравнению с тем, как хотели бы их видеть наши враги.

Финансовый фронт надежен и это не может не радовать.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: