Украинский финансовый фронт надежен и это не может не радовать
Источник:фейсбук Олега Гороховского
Если бы мне кто-то сказал, что может быть ситуация, в которой я буду хвалить Национальный банк Украины, я бы не поверил.
Регулятор всегда сдерживал, контролировал и ограничивал банки и был очень консервативным. Кому это может нравиться?
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Молодцы!
Во время войны на их плечи выпала сложная задача – не просто сохранить финансовую систему и стабильность национальной валюты, им необходимо было обеспечить функционирование инфраструктуры, адаптировать банковскую систему для работы в условиях войны и пойти на непопулярные меры по регулированию и ограничениям, связанным с валютными операциями.
И справляются они с этим очень успешно.
Все важнейшие показатели, связанные с надежностью банков, работой инфраструктуры, курсообразованием и утечкой капитала выглядят хорошо, по сравнению с тем, как хотели бы их видеть наши враги.
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