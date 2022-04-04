Украинский фотохудожник показал в Польше, как тыл противостоит российским оккупантам

Украина достойно дает отпор врагу, воюя не только на фронте, а тяжело работая в тылу. Дух волонтерства показал на своей фотовыставке в Польше фотохудожник Александр Харват.

Александр – родом из Ровно. Его работы можно увидеть сейчас в городе Лодзь.

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Фотография работает против войны, – Харват

Еще раз говорю и пишу, что фотография нас объединяет, знакомит, дружит, а все, что способствует культурно-художественному развитию, работает против войны. Сегодня как никогда необходимо показывать миру наше настоящее, ведь фотография – это документ правды, реалистичное свидетельство,

– отметил Харват.

Место для украинских фотографий нашли в малой галерее университета города Лодзь. Здесь учатся многие студенты из-за границы, и это важно, ведь каждый из них может донести правду до своей родины.

Смотрите фото с выставки Александра Харвата / Фото Укринформ:

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