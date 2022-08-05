Кроме того, что паспорт можно потерять, могло случиться и так, что человек его просто не успел забрать. 24 канал выяснял у Миграционной службы, как сделать документ на новом месте.

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Что нужно для оформления

Прежде всего следует найти хотя бы копию документа или его фото, взять свидетельство о рождении, идентификационный код при условии, что он есть. В органах местного самоуправления следует взять выписку о регистрации места жительства. Тогда с документом нужно прийти в миграционную службу, чтобы внести данные о месте регистрации.

Обратите внимание! Документ о регистрации места проживания можно распечатать из приложения Дия за считанные минуты.

Если же нужно оформить ID-карту впервые в 14 лет, то требуются следующие документы:

паспорт гражданина Украины законного представителя (матери или отца);

если один из родителей иностранец – справку о регистрации лица гражданином Украины;

свидетельство о рождении ребенка;

идентификационный код при наличии;

выписка о регистрации места жительства;

обратиться в миграционную службу.

Можно ли оформить два паспорта одновременно

Кабмин принял соответствующее постановление, введя в рамках эксперимента проект, чтобы украинцы могли оформлять два паспорта одновременно. Речь также об одновременном оформлении утраченного или похищенного документа.

А глава ГМС Наталья Науменко подчеркнула, что в такое сложное время мы вместе справимся со всеми профессиональными и личными вызовами. Ведь работникам службы стало еще труднее работать в условиях войны. Они выполняют свою работу, несмотря на опасность и разрушение.

Одновременно можно обменять паспорт гражданина Украины и заграничный. Поэтому можно обратиться в подразделение и оформить два паспорта одновременно.

Для того чтобы получить документы одновременно, есть определенные основания. Это можно делать, если вы оформляете ID-карту впервые в 14 лет. В дальнейшем – если потеряли документы или хотите их обменять, потому что изменились персональные данные.

Сколько стоит такая услуга

Если человек хочет оформить документы в течение 20 рабочих дней, то за это придется заплатить 1105 гривен. Если же ему нужно срочно получить паспорта в течение 7 рабочих дней, то – 1583 гривны. Когда же оформляют документы впервые в 14-летнем возрасте, нужно оплатить только за оформление загранпаспорта.

Чтобы оформить заграничный паспорт нужно:

взять украинский паспорт;

идентификационный код;

обратиться в миграционную службу.

Чтобы оформить паспорт для несовершеннолетнего лица, нужны:

паспорт гражданина Украины законного представителя (матери или отца);

если один из родителей иностранец – справку о регистрации гражданином Украины;

свидетельство о рождении ребенка (если ребенок родился за пределами страны, свидетельство должно быть должным образом легализовано, переведено на украинский язык и нотариально удостоверено);

до 12 лет фотографию размером 10х15, на белом фоне с 80% лицом (после 12 лет присутствие ребенка обязательно, без фотографии);

обратиться в миграционную службу.

Чтобы изготовить загранпаспорт не срочный, нужно заплатить 733 гривны. Срочный обойдется в 1085 гривен. Стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карты – 372 гривны и 498 гривен.

Важно! Документы сейчас приходят с задержкой. Это объясняют тем, что Государственный полиграфический комбинат "Украина" имеет ограниченные возможности и есть трудности с доставкой документов.

Записаться на электронную очередь можно по этой ссылке.

Для оформления одновременно двух паспортов, регистрироваться на электронную очередь нужно только на один паспорт. Уже при оформлении сказать, что хотите оба паспорта.

Узнать состояние изготовления документа после его оформления можно здесь.

Как вклеить фото и продлить срок действия паспорта

Государственная миграционная служба сообщила, что для вклейки фотографии в паспорт после того, как человеку исполнилось 25 или 45 лет, необходимо взять украинский паспорт и две фотографии размером 3,5х4,5 на белом фоне, чтобы было 80% лица.

Для продления срока загранпаспорта для совершеннолетнего лица необходимо взять загран и украинский паспорт для дополнительной идентификации.

Для детей – загранпаспорт ребенка, украинский паспорт законного представителя. Если один из родителей иностранец – справка о регистрации гражданином Украины. Также свидетельство о рождении ребенка для дополнительной идентификации.

Заметим, что продлить срок паспорта можно только на следующий день после его окончания.

Вклеить фото и продлить срок действия паспорта можно с 1 рабочего дня. Услуга бесплатна и без предварительной записи в электронную очередь.

Что делать, если пропустили электронную очередь

В миграционной службе объясняют, если человек ранее записался в электронную очередь, оплатил изготовление паспорта, но не смог прийти в подразделение по электронной очереди из-за войны, то она отменяется. Но чек об оплате действует три года. Поэтому можно прийти в любой момент в подразделение с чеком. Но все же рекомендуют прийти туда, где проплачивали.

Это объясняют тем, что на чеке есть код подразделения. Если обратиться в другой отдел, нужно будет оплатить заново. Кроме того, написать заявление о возврате предварительных оплаченных средств. Если же человек хочет вернуть деньги за оплату, то следует обращаться в Главное управление. Нужно иметь оригинал чека, оригинал украинского паспорта, идентификационный код и реквизиты карты, на которую нужно вернуть деньги.

Также сотрудники миграционной службы могут попросить любой другой дополнительный документ с фотографией, например водительское удостоверение. Это необходимо для дополнительной идентификации, когда паспорт оформляют в первый раз.

Алгоритм действий, когда не успели забрать документ дома

Есть случаи, что человек оформлял документ в подразделении в своем городе, но из-за войны не успел его забрать. К примеру, переехал во Львов и хочет получить его здесь. В ГМС объяснили, что это называется перенаправление документов.

Надо обратиться в Миграционную службу и написать заявление со всеми документами и ждать. С заявлением обязательно следует писать адрес подразделения, куда следует перенаправить документы. На рассмотрение есть месяц. Если не указать адрес подразделения для перенаправления, то просто вернут заявление, а не паспорт.

Во Львове это заявление можно написать в Главном управлении ГМС по улице Сечевых Стрельцов, 11, третий этаж, канцелярия.

Важно! Заявление можно написать в главном областном управлении региона, где вы находитесь.

Когда лучше обращаться в ГМС, а когда – в ЦПАУ

Можно обращаться и туда и туда, но есть нюанс. Представитель Главного управления ГМС во Львовской области София Лепех-Давыдович рассказала, что ЦПАУ принимают на оформление паспорта, так же как и ГМС. Но там не вклеивают фото, а только принимают документы для этого. Вклеивают уже в миграционной службе. Обращаться в ЦПАУ нужно жителям западных регионов.

Как объяснила Лепех-Давыдович на примере Львовщины, в ЦПАУ следует обращаться жителям региона или других западных областей, чтобы вклеить в паспорт-книжечку фото после 25 – 45 лет. А в ГМС должны обращаться переселенцы, которые хотят так же вклеить это фото. Там же продевают паспорта и вклеивают фотографии детей в загранпаспорт. В ЦПАУ этого не делают.

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На сколько вырос спрос оформления документов

С начала года уже оформили более 134 036 тысяч загранпаспортов. Из них – 62 589 срочных, а 71 447 – регламентных. В ГМС отмечают, что из-за боевых действий вдвое растет количество оформленных документов. В 2021 году за этот период было 64 404 тысяч. Также оформили 44 417 тысяч ID-карт. Спрос на оформление этих документов уменьшился на 5% по сравнению с прошлым годом.

Куда обращаться с другими вопросами

Если у вас есть дополнительные вопросы, предлагаем написать на официальную страницу миграционной службы Львовской области. "Мы всегда отвечаем каждому гражданину в рабочее время и стараемся подробно рассмотреть каждый случай", – подчеркнула Лепех-Давыдович. Кроме этого, можно позвонить по телефону и на горячую линию ведомства – 0800 30 88 77. "Можно нажать кнопку соответствующего подразделения, которого касается вопрос, и получить ответ от профильного работника", – отметила представитель Главного управления ГМС Львовщины.

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