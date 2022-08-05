Окрім того, що паспорт можна загубити, могло трапитися й так, що людина його просто не встигла забрати. 24 канал з'ясовував у Міграційної служби, як виготовити документ на новому місці.

До теми Кабмін дозволив видавати паспорт громадянина України, а також закордонний паспорт за кордоном

Що треба для оформлення

Перш за все, слід знайти хоча б копію документа або його фото, взяти свідоцтво про народження, ідентифікаційний код за умови, що він є. В органах місцевого самоврядування слід взяти витяг про реєстрацію місця проживання. Тоді з документом слід прийти в міграційну службу, щоб внести дані про місце реєстрації.

Зверніть увагу! Документ про реєстрацію місця проживання можна видрукувати з застосунку Дія за лічені хвилини.

Якщо ж треба оформити ID-картку вперше у 14 років, то потрібні такі документи:

паспорт громадянина України законного представника (матері або батька);

якщо один із батьків іноземець – довідку про реєстрацію особи громадянином України;

свідоцтво про народження дитини;

ідентифікаційний код за наявності;

витяг про реєстрацію місця проживання;

звернутися у міграційну службу.

Чи можна оформити два паспорти одночасно

Кабмін прийняв відповідну постанову, запровадивши в рамках експерименту проєкт, щоб українці могли оформлювати два паспорти одночасно. Мовиться також про одночасне оформлення втраченого або викраденого документа.

А голова ДМС Наталія Науменко наголосила, що в такий складний час ми разом впораємося з усіма професійними та особистими викликами. Адже працівникам служби стало ще важче працювати в умовах війни. Вони виконують свою роботу, попри небезпеку та руйнацію.

Одночасно також можна обміняти паспорт громадянина України та закордонний. Тому можна звернутися у підрозділ і оформити два паспорти одночасно.

Для того, щоб отримати документи одночасно є певні підстави. Це можна робити, якщо оформляєте ID-картку вперше в 14 років. Надалі – якщо втратили документи або хочете їх обміняти, бо змінились персональні дані.

Скільки коштує така послуга

Якщо людина хоче оформити документи протягом 20 робочих днів, то за це доведеться заплатити 1105 гривень. Якщо ж їй потрібно терміново отримати паспорти протягом 7 робочих днів, то – 1583 гривні. Коли ж оформлюють документи вперше в 14-річному віці, то треба оплатити лише за оформлення закордонного паспорта.

Щоб оформити закордонний паспорт потрібно:

взяти український паспорт;

ідентифікаційний код;

звернутися у міграційну службу.

Щоб оформити паспорт для неповнолітньої особи, треба:

паспорт громадянина України законного представника (матері або батька);

якщо один із батьків іноземець – довідку про реєстрацію громадянином України;

свідоцтво про народження дитини (якщо дитина народилась за межами країни, свідоцтво має бути належним чином легалізовано, перекладено на українську мову та нотаріально засвідчено);

до 12 років фотографію розміром 10х15, на білому фоні із 80% обличчям (після 12 років присутність дитини обов'язкова, без фотографії);

звернутися у міграційну службу.

Щоб виготовити закордонний паспорт не терміновий, треба заплатити 733 гривні. Терміновий обійдеться у 1085 гривень. Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки – 372 гривні та 498 гривень.

Важливо! Документи наразі приходять з затримкою. Це пояснюють тим, що Державний поліграфічний комбінат "Україна" має обмежені можливості та є труднощі з доставкою документів.

Записатися на електронну чергу можна за цим посиланням.

Для оформлення одночасно двох паспортів, реєструватися на електронну чергу потрібно тільки на один паспорт. Вже при оформленні сказати, що хочете обидва паспорти.

Дізнатися стан виготовлення документа після його оформлення можна тут.

Як вклеїти фото і продовжити термін дії паспорта

Державна міграційна служба повідомила, що для вклейки фотографії у паспорт після того, як людині виповнилось 25 або 45 років, необхідно взяти український паспорт та дві фотографії розміром 3,5х4,5 на білому фоні, щоб було 80% обличчя.

Для того, щоб продовжити термін закордонного паспорта для повнолітньої особи необхідно взяти закордонний і український паспорт для додаткової ідентифікації.

Для дітей – закордонний паспорт дитини, український паспорт законного представника. Якщо один із батьків іноземець – довідку про реєстрацію громадянином України. Також свідоцтво про народження дитини для додаткової ідентифікації.

Зауважимо, що продовжити термін паспорта можна тільки на наступний день після його закінчення.

Вклеїти фото та продовжити термін дії паспорта можна від 1 робочого дня. Послуга безоплатна та без попереднього запису в електронну чергу.

Що робити, якщо пропустили електронну чергу

У міграційній службі пояснюють, якщо людина раніше записалася в електронну чергу, оплатила виготовлення паспорта, але не змогли прийти у підрозділ по електронній черзі через війну, то вона скасовується. Але чек про оплату діє три роки. Тому можна прийти у будь-який момент у підрозділ з чеком. Та рекомендують все ж прийти туди, де проплачували.

Це пояснюють тим, що на чеку є код підрозділу. Якщо звернутись в інший відділ, то треба буде оплатити заново. Крім того, написати заяву про повернення попередніх оплачених коштів. Якщо ж людина хоче повернути гроші за оплату, то слід звертатись у Головне управління. Потрібно мати оригінал чека, оригінал українського паспорта, ідентифікаційний код та реквізити картки, на яку слід повернути гроші.

Також працівники міграційної служби можуть попросити будь-який інший додатковий документ із фотографією, наприклад, водійське посвідчення. Це потрібно для додаткової ідентифікації, коли паспорт оформлюють вперше.

Алгоритм дій, коли не встигли забрати документ вдома

Є випадки, що людина оформляла документ у підрозділі у своєму місті, але через війну не встигла його забрати. Наприклад, переїхала до Львова й хоче отримати його тут. У ДМС пояснили, що це називається перенаправлення документів.

Треба звернутися у Міграційну службу і написати заяву з всіма документами й очікувати. З заявою обов'язково треба писати адресу підрозділу, куди слід перенаправити документи. На розгляд є місяць часу. Якщо не вказати адресу підрозділу для перенаправлення, то повернуть просто заяву, а не паспорт.

У Львові цю заяву можна написати у Головному управлінні ДМС на вулиці Січових Стрільців, 11, третій поверх, канцелярія.

Важливо! Заяву можна написати у головному обласному управлінні регіону, в якому ви перебуваєте.

Коли краще звертатися у ДМС, а коли – у ЦНАП

Можна звертатитися і туди, і туди, але є нюанс. Речниця Головного управління ДМС у Львівській області Софія Лепех-Давидович розповіла, що ЦНАПи приймають на оформлення паспорти, так само як і ДМС. Втім, там не вклеюють фото, а лише приймають документи для цього. Вклеюють натомість вже у міграційній службі. Звертатися у ЦНАПи потрібно мешканцям західних регіонів.

Як пояснила Лепех-Давидович на прикладі Львівщини, що у ЦНАП варто звертатися мешканцям регіону або ж інших західних областей, щоб вклеїти у паспорт-книжечку фото після 25 – 45 років. Натомість у ДМС мають звертатися переселенці, які хочуть так само вклеїти це фото. Там же продовжують паспорти і вклеюють фото дітей у закордонний паспорт. У ЦНАПі цього не роблять.

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На скільки зріс попит оформлення документів

Від початку року вже оформили понад 134 036 тисяч закордонних паспортів. З них – 62 589 термінових, а 71 447 – регламентних. У ДМС відзначають, що через бойові дії вдвічі зростає кількість оформлених документів. У 2021 році за цей період було 64 404 тисячі. Також оформили 44 417 тисяч ID-карток. Попит на оформлення цих документів зменшився на 5%, у порівнянні із минулим роком.

Куди звертатися з іншими питаннями

Якщо ж у вас є додаткові питання, пропонуємо написати на офіційну сторінку міграційної служби Львівської області. "Ми завжди відповідаємо кожному громадянину у робочий час та стараємося розглянути детально кожен випадок", – наголосила Лепех-Давидович. Крім цього, можна зателефонувати й на гарячу лінію відомства – 0800 30 88 77. "Можна натиснути кнопку відповідного підрозділу, питання якого стосується, і отримати відповідь від профільного працівника", – зауважила речниця Головного управління ДМС Львівщини.

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