Оксана Рубаняк сказала в интервью Янине Соколовой, что она выросла в проукраинской среде, где школа, воспитание, родители – синтез, нацелен на Украину, пишет 24 Канал.

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К чему призывала "Ксена"

Я выросла в проукраинской среде, но я не обвиняю людей, которые выросли в другом, тех, кому сейчас 30, 40, 50 лет. Я понимаю, что они росли в городе, где преподавали историю России, российский язык, а украинский был факультативом. Я это понимаю, и я их не обвиняю. Единственная просьба у меня: сейчас строить вектор нацелен на сохранение государства и начинать это с воспитания своих детей,

– подчеркнула защитница.