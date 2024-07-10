Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины. Соответствующее заявление Рустема Умерова там обнародовали вечером 9 июля.

Смотрите также Украина подписала соглашение по безопасности с Польшей

Умеров призывает украинцев в Европе вступать в легион добровольцев

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, подписано вчера (8 июля – 24 Канал) Владимиром Зеленским и Дональдом Туском, – это новый важный шаг в укреплении обороноспособности обоих государств-соседей!,

– отметил Умеров.

Он указал, что одним из ключевых положений этого соглашения является создание Украинского легиона – специального добровольческого подразделения, который будет тренироваться на территории Польши для защиты нашей Родины.



Глава оборонного ведомства Украины привел аргументы, почему это важно почему это важно:

Повышение боевой готовности: наши добровольцы получат самую современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС.

Международная поддержка и оснащение: легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя.

Возможность для граждан Украины в Европе: украинцы, которые находятся в Польше и других странах ЕС, смогут добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ.

Умеров отметил, что эта инициатива демонстрирует непоколебимую поддержку и солидарность со стороны наших европейских партнеров, а также готовность стоять бок о бок с Украиной.

Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад является неоценимым в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе!,

– подчеркнул Рустем Умеров.