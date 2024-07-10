Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України. Відповідну заяву Рустема Умєрова там оприлюднили ввечері 9 липня.
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Умєров закликає українців у Європі вступати до легіону добровольців
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, підписана учора (8 липня – 24 Канал) Володимиром Зеленським і Дональдом Туском, – це новий важливий крок у зміцненні обороноздатності обох держав-сусідів!,
– зазначив Умєров.
Він вказав, що одним з ключових положень цієї угоди є створення Українського легіону – спеціального добровольчого підрозділу, який буде тренуватися на території Польщі для захисту нашої Батьківщини.
Глава оборонного відомства України навів аргументи, чому це важливо:
- Підвищення бойової готовності: наші добровольці отримають найсучаснішу підготовку від союзників з Польщі, Литви та інших країн ЄС.
- Міжнародна підтримка та оснащення: легіон буде оснащений найкращим обладнанням від наших міжнародних партнерів, що підвищить його ефективність на полі бою.
- Можливість для громадян України в Європі: українці, які перебувають у Польщі та інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.
Умєров зазначив, що ця ініціатива демонструє непохитну підтримку і солідарність з боку наших європейських партнерів, а також готовність стояти пліч-о-пліч з Україною.
Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок є неоціненним у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги!,
– наголосив Рустем Умєров.