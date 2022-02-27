Украинский лозунг "русский военный корабль – иди на х**" покоряет Брюссель: увлекательное видео

Фраза "русский военный корабль – иди на х**" стала лозунгом украинского народа в войне против России. Эти слова с гордостью звучали на протесте в Брюсселе против военного вторжения РФ в Украину.

Люди в Брюсселе протестовали перед представительством России при ЕС вечером 26 февраля.

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В сети обнародовали яркое видео, как люди скандируют "Русский военный корабль – иди на х**". Также звучал лозунг "Путин – х**ло".

Смотрите видео из протестов в Брюсселе:

Местные выходят на протесты, в поддержку Украины. Они осуждают жестокие действия Путина и войну России в Украине.



Добавим, что за двое суток граждане Украины перечислили на спецсчет для нужд Вооруженных Сил Украины много пожертвований. В частности, Нацбанк получил 375 миллионов гривен с карточек єПідтримка и 785 миллионов гривен с личных карточек.

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