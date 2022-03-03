На этом фоне незаурядным героизмом отмечается город Мариуполь. Он остается примером героического сопротивления русскому нашествию.

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Героическое сопротивление нашествию

Как отметили в Генштабе ВСУ, украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления российскому нашествию.

Заметим, что сейчас город находится на пороге гуманитарной катастрофы, ведь враг его непрерывно уничтожает. Вражеская армия уже повредила железнодорожное сообщение. Также разрушила мосты, разбила поезда – все, чтобы горожане не имели возможности вывезти женщин, детей и пожилых людей.

Страдают женщины, дети и пожилые люди. Нас уничтожают как нацию. Это геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев русского, украинского, греческого и другого происхождения,

– подчеркивает мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Несмотря на это, местные власти обеспечивают жизнедеятельность Мариуполя и делают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру.

Актуально Это геноцид украинского народа, – мэр Мариуполя эмоционально обратился за помощью

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