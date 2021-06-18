Парламентарий отметил, что эта песня – не "провокация националистов", как это хотят показать в Госдуме, а результат оккупации суверенных территорий. Хотя российской пропаганде этого не понять, потому что она ограничивает способность к критическому мышлению.
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Это позиция украинцев, отстаивающих собственное государство
Это крик души каждого украинца, который болеет за свое государство и отстаивает эту позицию далеко за пределами спортивных полей,
– пояснил Мокан.
Нардеп отметил, что штрафы и санкции следует применять именно против страны-агрессора. В частности, за провоцирование УЕФА относительно лозунгов на украинской форме и оккупацию Крыма и Донбасса.
По словам политика, такие скандирования будут звучать до тех пор, пока не будет возвращен последний сантиметр захваченных Россией украинских территорий.
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Что известно о скандале с кричалкой "Путин – ху*ло"
- В Бухаресте 17 июня Украина играла с Северной Македонией. Матч завершился победой украинцев со счетом 2:1.
- Во время игры украинские болельщики пели "Путин – ху*ло".
- Это очень возмутило представителей Госдумы России.
- В Москве это истолковали как "спланированную провокацию" и призвали наказать украинских болельщиков.