Парламентар зазначив, що ця пісня – не "провокація націоналістів", як це хочуть показати у Держдумі, а результат окупації суверенних територій. Хоча російській пропаганді цього не розуміти, бо вона обмежує здатність до критичного мислення.
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Це позиція українців, що відстоюють власну державу
Це крик душі кожного українця, який вболіває за власну державу і відстоює цю позицію далеко за межами спортивних полів,
– пояснив Мокан.
Нардеп зауважив, що штрафи та санкції слід застосовувати саме проти країни-агресора. Зокрема, за провокування УЄФА щодо гасел на українській формі та окупацію Криму і Донбасу.
За словами політика, такі скандування звучатимуть доти, доки не буде повернутий останній сантиметр захоплених Росією українських територій.
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Що відомо про скандал з кричалкою "Путін – ху*ло"
- В Бухаресті 17 червня Україна грала з Північною Македонією. Матч завершився перемогою українців з рахунком 2:1.
- Під час гри українські вболівальники співали "Путін – ху*ло".
- Це дуже обурило представників Держдуми Росії.
- У Москві це протрактували як "сплановану провокацію" та закликали покарати українських вболівальників.