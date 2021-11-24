Байден подчеркнул: Голодомор – это сознательная политика советского режима во главе с Иосифом Сталиным. Она была направлена против украинцев.

Обратите внимание Чтобы люди знали, ради чего бороться, когда придет Кремль, – Андреа Халупа о Голодоморе-геноциде

Украинский народ преодолел ужас Голодомора, засвидетельствовав свой дух и непокорность, и в конце концов создал свободное и демократическое государство,

– заявил президент США.

Политик также отметил, что Штаты преданы украинскому народу. Его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Заметьте! Голодомор 1932 – 1933 годов стал крупнейшим во всем мире искусственно созданным голодом. Он унес жизни по меньшей мере 4 миллионов украинцев.

Техас признал Голодомор в Украине геноцидом