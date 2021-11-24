Байден подчеркнул: Голодомор – это сознательная политика советского режима во главе с Иосифом Сталиным. Она была направлена против украинцев.
Обратите внимание Чтобы люди знали, ради чего бороться, когда придет Кремль, – Андреа Халупа о Голодоморе-геноциде
Украинский народ преодолел ужас Голодомора, засвидетельствовав свой дух и непокорность, и в конце концов создал свободное и демократическое государство,
– заявил президент США.
Политик также отметил, что Штаты преданы украинскому народу. Его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Техас признал Голодомор в Украине геноцидом
- В 2018 году обе палаты Конгресса США признали Голодомор в Украине геноцидом.
- В мае 2021 года Техас стал 23-м штатом США, который признал Голодомор в Украине геноцидом.
- О соответствующем решении говорится в резолюции №253 Палаты представителей штата Техас.
- "За" отдали свои голоса 142 местных законодателя. "Против" не было ни одного голоса.
- Кроме того, власти штата приняли решение, что ноябрь 2021 года в Техасе станет месяцем памяти жертв Голодомора.