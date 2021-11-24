Байден наголосив: Голодомор – це свідома політика радянського режиму на чолі з Йосипом Сталіним. Вона була спрямована проти українців.
Зауважте Щоб люди знали, заради чого боротись, коли прийде Кремль, – Андреа Халупа про Голодомор-геноцид
Український народ подолав жах Голодомору, засвідчивши свій дух і нескореність, і, зрештою, створив вільну й демократичну державу,
– заявив президент США.
Політик також зауважив, що Штати віддані українському народу. Його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Техас визнав Голодомор в Україні геноцидом
- У 2018 році обидві палати Конгресу США визнали Голодомор в Україні геноцидом.
- У травні 2021 року Техас став 23-м штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.
- Про відповідне рішення мовиться у Резолюції №253 Палати представників штату Техас.
- "За" віддали свої голоси 142 місцеві законодавці. "Проти" не було жодного голосу.
- Окрім того, влада штату ухвалила рішення, що листопад 2021 року у Техасі стане місяцем пам'яті жертв Голодомору.