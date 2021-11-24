Байден наголосив: Голодомор – це свідома політика радянського режиму на чолі з Йосипом Сталіним. Вона була спрямована проти українців.

Зауважте Щоб люди знали, заради чого боротись, коли прийде Кремль, – Андреа Халупа про Голодомор-геноцид

Український народ подолав жах Голодомору, засвідчивши свій дух і нескореність, і, зрештою, створив вільну й демократичну державу,

– заявив президент США.

Політик також зауважив, що Штати віддані українському народу. Його країна підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Зауважте! Голодомор 1932 – 1933 років став найбільшим у всьому світі штучно створеним голодом. Він забрав життя щонайменше 4 мільйонів українців.

Техас визнав Голодомор в Україні геноцидом