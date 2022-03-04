Украинский пилот попал в плен к захватчикам: его могут использовать для пропаганды

4 марта 2022 , 00:39
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Источник:

Командование Воздушных сил ВСУ

Российско-оккупационные войска взяли в плен украинского военного летчика. Он катапультировался после поражения вражеской ракетой и был захвачен.

Захватчики могут попытаться использовать нашего воина для пропаганды. Об этом предупреждают в Командовании Воздушных сил ВСУ.

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Очевидно, что под давлением и угрозой расправы, его заставят дать интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом. Видео будут распространять на российском ТВ и в соцсетях "скабеевы" и "соловьевы",
– отметили военные.

Подчеркнем, что не стоит верить этому. Ведь пилот – наш, из славной 299-й бригады тактической авиации.

"Нет никаких сомнений в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая Украину от оккупантов", – указали в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Там также дали обещание сделать все для того, чтобы вернуть нашего военнослужащего домой.

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Автор: Олег Васьків