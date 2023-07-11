Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ. По его словам, в последние годы, несмотря на множество разговоров о свободном рынке, во многих развитых странах появилась мода на протекционизм.

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Открытость украинского рынка

К примеру, США регулярно вводят различные пошлины на импорт металлопродукции, в том числе стальных труб.

Своего пика эта практика достигла в 2018 году, когда была введена пошлина в размере 25% на весь стальной импорт. А для тех стран, которые захотели договориться, как это сделала Южная Корея, были введены жесткие квоты на объем ввозимых труб,

– объяснил Алексей Кущ.

По его словам, вслед за США защитной пошлиной от любого импорта стал закрываться Евросоюз. Как отметил экономист, Еврокомиссия стала применять таможенно-квотный принцип. То есть, каждой стране выделялась жесткая квота, в рамках которой разрешено поставлять трубную продукцию на территорию блока. Если же она превышалась, то уже начинала взиматься пошлина.

Как подчеркнул экономист, Украина никогда таких практик не применяла.

"Наряду с украинскими производителями стальных труб на рынке свободно присутствует продукция представителей крупнейших мировых производителей трубной продукции, таких как Vallourec и Voestalpine. Еще до войны в Украину зашел мировой трубный лидер Tenaris и даже успел выиграть несколько тендеров государственных компаний", – сказал Алексей Кущ.

Почему для Украины должна быть неприемлемой работа некоторых компаний из Китая

Эксперт также акцентировал внимание на наличии на украинском рынке китайских поставщиков трубной продукции, таких как Tianjin Pipe Corporation, DP-Master Manufacturing Co. и Shanxi Fenglei Drilling Tools Co.

Обращает на себя внимание тот факт, что производители труб из КНР продолжают активно поставлять свою продукцию на территорию России. Это свидетельствует о скрытом финансировании государства-агрессора, которое должно быть неприемлемо для Украины,

– подчеркнул экономист.

Ранее сообщалось, что две китайские трубные компании, являющиеся партнерами России, выиграли с помощью фирмы-посредника на гостендерах в Украине 2,6 миллиарда гривен.