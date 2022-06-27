Издание сообщает об этом со ссылкой на комментарии неназванного офицера украинской разведки и двух 25-летних сержантов подразделения ССО с позывными "Двадцать Второй" и "Красавец".
Взрыв в военной части в Брянской области: сгорело много российской техники - фото
Сами бойцы не назвали цели своих скрытых операций в тылу российских оккупантов, но журналисты заключили, что взрывы на складах оружия и нефтебазах в России, вероятно, связаны с действиями украинского спецназа.
И "Красавец", и "Двадцать Второй" принимают участие в боевых действиях против российских войск с начала войны на Донбассе 2014 года. Они прошли длительную обучение, чтобы стать бойцами ССО.
"Россияне не могут понять, как это": спецназовцы рассказали детали операций
По информации издания, украинские вертолеты поздно ночью летят низко над землей и доставляют бойцов украинского спецназа на территорию России.
В этих операциях задействованы военнослужащие 10 отряда специального назначения под названием "Шаман", имеющие навыки по осуществлению диверсионно-разведывательных операций в тылу противника.
Россияне так и не могут понять, как это происходит, они не могут поверить, что мы можем быть там (на территории России),
– рассказал спецназовец с позывным "Красавец".
В России горела военная часть
- 11 июня сообщалось, что в Брянской области России снова вспыхнул пожар в воинской части. СМИ заявляли, что инцидент произошел в Халтурино в округе Клинцы Брянской области.
- Впоследствии стало известно, что в результате пожара сгорело много российской техники , которую, вероятно, доставили из Украины на ремонт.