Издание сообщает об этом со ссылкой на комментарии неназванного офицера украинской разведки и двух 25-летних сержантов подразделения ССО с позывными "Двадцать Второй" и "Красавец".

Взрыв в военной части в Брянской области: сгорело много российской техники - фото

Сами бойцы не назвали цели своих скрытых операций в тылу российских оккупантов, но журналисты заключили, что взрывы на складах оружия и нефтебазах в России, вероятно, связаны с действиями украинского спецназа.

И "Красавец", и "Двадцать Второй" принимают участие в боевых действиях против российских войск с начала войны на Донбассе 2014 года. Они прошли длительную обучение, чтобы стать бойцами ССО.

"Россияне не могут понять, как это": спецназовцы рассказали детали операций

По информации издания, украинские вертолеты поздно ночью летят низко над землей и доставляют бойцов украинского спецназа на территорию России.

В этих операциях задействованы военнослужащие 10 отряда специального назначения под названием "Шаман", имеющие навыки по осуществлению диверсионно-разведывательных операций в тылу противника.

Россияне так и не могут понять, как это происходит, они не могут поверить, что мы можем быть там (на территории России),

– рассказал спецназовец с позывным "Красавец".

Справка! В приграничных с Украиной областях России участились пожары и взрывы. Об инцидентах сообщалось в российском Белгороде, Курской области и на Пермском пороховом заводе. Возгорание стратегических объектов, таких как нефтебазы, воинские части, военкоматы, электростанции чиновники российские власти часто никак не комментируют.

В России горела военная часть

11 июня сообщалось, что в Брянской области России снова вспыхнул пожар в воинской части. СМИ заявляли, что инцидент произошел в Халтурино в округе Клинцы Брянской области.

Впоследствии стало известно, что в результате пожара сгорело много российской техники , которую, вероятно, доставили из Украины на ремонт.

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