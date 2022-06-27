Видання повідомляє про це з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки й двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними "Двадцять Другий" і "Красень".
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Самі бійці не назвали цілі своїх прихованих операцій у тилу російських окупантів, але журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в Росії, ймовірно, пов'язані з діями українського спецназу.
І "Красень", і "Двадцять Другий" беруть участь у бойових діях проти російських військ із початку війни на Донбасі 2014 року. Вони пройшли тривалий вишкіл, аби стати бійцями ССО.
"Росіяни не можуть збагнути, як це": спецпризначенці розповіли деталі операцій
За інформацією видання, українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею і доставляють бійців українського спецназу на територію Росії.
У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою "Шаман", які мають навички зі здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника.
Росіяни так і не спроможні збагнути, як це стається, вони не можуть повірити, що ми можемо бути там (на території Росії),
– розповів спецпризначенець з позивним "Красень".
"Двадцять Другий" і "Красень" мають високий рівень підготовки
Спецпризначенці із цього загону мають навички із здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника. Бійці займаються також навчанням й інструктажем новобранців у вишколах з військової тактики.
"Красень" та "Двадцять Другий" одні з кращих бійців загону / Фото The Times
Бійці і в розмові з журналістами подякували західним партнерам за надане озброєння, техніку й спорядження. Однак, кажуть, що попри все техніки й далі бракує через високу інтенсивність бойових дій. Передусім військового автотранспорту, важкої бронетехніки й NLAW.
Бійці брали участь у боях за Київ
На початку вторгнення загін захищав аеропорт ДП "Антонов" у Гостомелі, де російські окупанти здійснювали висадку повітряного десанту.
Ми зайняли позиції в ангарах і казармах, з яких вели 4 години контактний бій зі стрілецької зброї, поки нам на ротацію не прислали бійців Нацгвардії. Перші години битви (за аеропорт у Гостомелі) були повним хаосом,
– пригадує спецпризначенець "Красень".
Після цього їх відправили захищати позиції село Мощун, аби росіяни не перейшли через річку Ірпінь й болота в тій місцевості, що відкрило би прямий шлях на північ правобережного Києва.
До початку повномасштабного вторгнення, військові загону "Шаман" долучилися до бойових завдань в Афганістані пліч-о-пліч з британськими й американськими бійцями.
Видання також наводить коментар неназваного офіцера української розвідки, що ці спецпризначенці є "найдовершенішими бійцями в українському спецназі, найкращі й найхоробріші".