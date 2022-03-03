Украинский Су-24 нанес удар по вражеской колонне: зрелищное видео

В сети обнародовали видео, как Су-24 Воздушных сил Украины наносит сокрушительный удар по вражеской колонне российского агрессора.

Очевидец не может сдержать эмоций и болеет за наших штурмана и пилота. Осторожно, в видео много ненормативной лексики.

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Горите в аду,

– обратился мужчина к оккупантам.

В итоге можно понять, украинские защитники таки "красавцы".

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