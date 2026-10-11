Во время удара использовались беспилотники FP-1. Об этом сообщили в Fire Point.

Что известно о результатах поражения?

В компании сообщили, что для поражения инфраструктурного объекта противника были задействованы БПЛА FP-1. Атакованный комплекс во Владимире является одним из ключевых узлов обработки данных, обеспечивающих функционирование облачных хранилищ и внутренних сетей российского IT-гиганта.

В результате попаданий объект получил повреждения и полностью прекратил работу, что вызвало масштабные сбои в работе сервисов компании. Пользователи по всей территории России зафиксировали массовые сбои в системе. Большинство цифровых сервисов "Яндекса" в настоящее время остаются недоступными или работают с критическими задержками.

Этот сбой можно назвать крупнейшим инцидентом последних лет для российских цифровых экосистем: он затронул не только сервисы "Яндекса", но и многие сторонние организации, которые используют его ресурсы,

– рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства "Рустелеком" Юрий Брюквин.

Что известно о последствиях удара?

Напомним, что в ночь на 11 октября во Владимирской области сообщали о атака на дата-центр "Яндекса". После сообщений о взрывах пользователи столкнулись с перебоями в работе нескольких сервисов компании.

Приложения компании не работают у пользователей по всей территории страны-агрессора. Телеграм-каналы пишут, что проблемы также испытывают клиенты из других стран, в частности из Сербии. Сбой произошел в службе поддержки. Кроме того, перестал работать сайт петербургского аэропорта "Пулково".

Также в пятницу, 9 октября, Владимир Зеленский сообщил об атаке на российский дата-центр в Калужской области. Президент подчеркнул, что " удар стал зеркальным ответом " на действия врага, и отметил высокую меткость украинских воинов.