Під час удару застосовували безпілотники FP-1. Про це повідомили у Fire Point.

Що відомо про результати ураження?

У компанії повідомили, що для ураження інфраструктурного об'єкта противника застосували БпЛА FP-1. Атакований комплекс у Володимирі є одним із ключових вузлів обробки даних, забезпечення функціонування хмарних сховищ та внутрішніх мереж російського IT-гіганта.

Унаслідок влучань об’єкт зазнав пошкоджень і повністю припинив роботу, що викликало масштабні збої в роботі сервісів компанії. Користувачі по всій території Росії зафіксували масові відмови у системі. Більшість цифрових послуг Яндекс наразі залишаються недоступними або працюють із критичними затримками.

Цей збій можна назвати найбільшим інцидентом останніх років для російських цифрових екосистем: він торкнувся не тільки сервісів "Яндекса", але й багатьох сторонніх організацій, які використовують його ресурси,

– розповів гендиректор інформаційно-аналітичного агентства "Рустелеком" Юрій Брюквін.

Що відомо про наслідки влучання?

Нагадаємо, що в ніч проти 11 жовтня у Володимирській області повідомляли про атаку на дата-центр "Яндекса". Після повідомлень про вибухи користувачі зіткнулися з перебоями в роботі кількох сервісів компанії.

Програми компанії не працюють у користувачів по всій території країни-агресорки. Телеграм-канали пишуть, що проблеми також мають клієнти з інших країн, зокрема Сербії. Збій стався у служби підтримки. Окрім того, перестав працювати сайт петербурзького аеропорту "Пулково".

Також у п'ятницю, 9 жовтня Володимир Зеленський повідомляв про атаку по російському дата-центру в Калузькій області. Президент підкреслював, що удар став дзеркальною відповіддю на дії ворога, та відзначив важливу влучність українських воїнів.