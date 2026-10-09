Про успішні операції повідомив Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі.

Деталі далекобійних ударів

Головною ціллю атаки став черговий російський дата-центр. Президент підкреслив, що удар по дата-центру став дзеркальною відповіддю на дії ворога, та відзначив важливу влучність українських воїнів.

До того ж, напередодні під удар потрапив Омський НПЗ, який є одним із найзначніших нафтопереробних підприємств Росії. Для цієї атаки українські сили застосували безпілотники FP-6, які є модифікованою версією апаратів FP-1.

У компанії Fire Point уточнили, що йдеться про дата-центр "Яндекс ДЦ Калуга", розташований в індустріальному парку "Грабцево" Калузької області.

"Проєктна потужність об'єкта становить 63 МВт, що робить його найбільшим дата-центром компанії", – написали в компанії.

Продовжуємо відповідати Росії на її удари по Україні і робимо це влучно,

– зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, для атаки на об'єкт в Ухті, що за 1900 кілометрів від України, використали дрони Ан-196 RS. Вони здатні долати відстань близько 2500 кілометрів.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Генштаб підтвердив ураження найпотужнішого НПЗ в Омську. Цей промисловий об'єкт здатен переробляти понад 21 мільйон тонн нафти на рік і забезпечує пальним російську окупаційну армію.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, днями дрони атакували важливі заводи в Рязанській області та Башкортостані. Тоді під удар потрапив і великий дата-центр компанії "Яндекс" у місті Сасово, після чого в роботі її сервісів стався масштабний збій.