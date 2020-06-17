Кабинет Министров на заседании 17 июня определил приоритетным использование угля отечественного производства при производстве электроэнергии на украинских ТЭС.

Это предусмотрено в распоряжении "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставок электрической энергии". Об этом сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, передает 24 канал.

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Она также отметила, что в мае и июне снизились объемы потребления отечественного угля при производстве электроэнергии, поскольку его замещают природным газом.

Такая ситуация по искусственному снижению спроса на отечественный уголь является недопустимой с учетом того, что это приводит к прекращению работы шахт, вынужденному простою, задержке выплаты зарплаты шахтерам и в целом к росту социально-экономической напряженности в регионах,

– сказала Буславец.

Почему это важно

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина покупает импортный газ "тогда как шахтеры сидят без работы, потому что нет рынка сбыта". Он добавил, что теперь государственное Центрэнерго будет активно закупать уголь из государственных шахт. Премьер убежден, что таким образом удастся поддержать украинских шахтеров и сохранить 20 тысяч рабочих мест.

Обратите внимание! Тепловые электростанции для производства энергии использует уголь, жидкое топливо или газ. И вместо того, чтобы использовать украинский уголь, наша страна закупала импортный газ.

Ранее Министерство энергетики через премьера попросило Совет национальной безопасности и обороны Украины ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями природного газа и мазута в качестве основного вида топлива.

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Буславец заявила, что, несмотря на больший экономический эффект от сжигания природного газа, цена на который упала, такой запрет необходим, чтобы у государственных и частных угольных компаний был рынок сбыта.