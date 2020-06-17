Кабінет Міністрів на засіданні 17 червня визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських ТЕС.

Це передбачано у розпорядженні "Про забезпечення паливної збалансованості електроенергетичної галузі України та безпеки поставок електричної енергії". Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра енергетики Ольга Буславець, передає 24 канал.

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Вона також зазначили, що у травні і червні знизилися обсяги споживання вітчизняного вугілля при виробництві електроенергії, оскільки його заміщають природним газом.

Така ситуація щодо штучного зниження попиту на вітчизняне вугілля є неприпустимою з урахуванням того, що це призводить до припинення роботи шахт, вимушеного простою, затримки виплати зарплати шахтарям і в цілому до зростання соціально-економічної напруженості в регіонах,

– сказала Буславець.

Чому це важливо

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна купує імпортний газ "тоді як шахтарі сидять без роботи, тому що немає ринку збуту". Він додав, що тепер державне Центренерго буде активно закуповувати вугілля з державних шахт. Прем'єр переконаний, що у такий спосіб вдасться підтримати українських шахтарів і зберегти 20 тисяч робочих місць.

Зверніть увагу! Теплові електростанції для виробництва енергії використовує вугілля, рідке паливо чи газ. І замість того, щоб використовувати українське вугілля, наша країна закуповувала імпортний газ.

Раніше Міністерство енергетики через прем'єра попросило Раду національної безпеки і оборони України ввести тимчасову заборону на використання вугільними тепловими електростанціями природного газу і мазуту в якості основного виду палива.

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Буславець заявила, що, попри більший економічний ефект від спалювання природного газу, ціна на який впала, така заборона необхідна, щоб у державних і приватних вугільних компаній був ринок збуту.