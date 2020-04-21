"Українське вугілля стало непотрібне": 10 шахт Ахметова припинили роботу
Найбільший видобувач вугілля в Україні припинив роботу. Усі 10 шахт і допоміжні підприємства ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" зупинилися у понеділок, 20 квітня. Майже 20 тисяч людей відтепер у вимушеній відпустці.
Ще 14 квітня у ДТЕК попередили, що шахти за тиждень зупиняться – через системну енергетичну кризу, економічні негаразди та коронавірус.
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Вже 20 квітня у фейсбуці інформацію про закриття шахт підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Сьогодні припинили роботу всі 10 шахт "Павлоградвугілля". Прибуткові шахти переведені в стан коми – їхня робота підтримуватиметься на рівні життєзабезпечення,
– написав він.
Причому, на думку Волинця, ця зупинка сталася не через ті карантин, а тому, що "українське вугілля стало непотрібне на українських ТЕС, теплоцентралях – бо зацікавлені особи пів року замінюють його російським".
Що відомо про закриття шахт "Павлоградвугілля"
У телеграм-каналі pavlovskynews журналісти розповіли, що побували на одній із шахт "Павлоградвугілля" та дізналися таке:
- Роботу шахт відновлять не раніше 15 травня.
- Зупинили роботу шахт, бо керівництво бажало заощадити гроші на логістиці та інших витратах, аби працівники отримали хоча б частину зарплати.
- Працівники підтвердили, що пішли у вимушену відпустку, яку їм повинні оплатити.
- У простої через закриття шахт буде приблизно 18700 людей.
Нагадаємо, "Павлоградвугілля" належить холдингу ДТЕК українського олігарха Ріната Ахметова.
"Солідарність" під час пандемії: Ахметов відправляє шахтарів у неоплачувані відпустки – дивіться відеоблог Дмитра Гнапа на 24 каналі.
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