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      "Українське вугілля стало непотрібне": 10 шахт Ахметова припинили роботу

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      10 шахт Ахметова припинили видобувати українське вугілля / suspilne.media

      Найбільший видобувач вугілля в Україні припинив роботу. Усі 10 шахт і допоміжні підприємства ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" зупинилися у понеділок, 20 квітня. Майже 20 тисяч людей відтепер у вимушеній відпустці.

      Ще 14 квітня у ДТЕК попередили, що шахти за тиждень зупиняться – через системну енергетичну кризу, економічні негаразди та коронавірус.

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      Вже 20 квітня у фейсбуці інформацію про закриття шахт підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

      Сьогодні припинили роботу всі 10 шахт "Павлоградвугілля". Прибуткові шахти переведені в стан коми – їхня робота підтримуватиметься на рівні життєзабезпечення,
      – написав він.

      Причому, на думку Волинця, ця зупинка сталася не через ті карантин, а тому, що "українське вугілля стало непотрібне на українських ТЕС, теплоцентралях – бо зацікавлені особи пів року замінюють його російським".

      Що відомо про закриття шахт "Павлоградвугілля"

      У телеграм-каналі pavlovskynews журналісти розповіли, що побували на одній із шахт "Павлоградвугілля" та дізналися таке:

      • Роботу шахт відновлять не раніше 15 травня.
      • Зупинили роботу шахт, бо керівництво бажало заощадити гроші на логістиці та інших витратах, аби працівники отримали хоча б частину зарплати.
      • Працівники підтвердили, що пішли у вимушену відпустку, яку їм повинні оплатити.
      • У простої через закриття шахт буде приблизно 18700 людей.

      Нагадаємо, "Павлоградвугілля" належить холдингу ДТЕК українського олігарха Ріната Ахметова. 

      "Солідарність" під час пандемії: Ахметов відправляє шахтарів у неоплачувані відпустки – дивіться відеоблог Дмитра Гнапа на 24 каналі.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Шахтарі Новини Донецька Вугільна промисловість Рінат Ахметов Новини України
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