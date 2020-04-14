"Солідарність" під час пандемії: Ахметов відправляє шахтарів у неопалчувані відпустки

Під шумок карантину олігарх Рінат Ахметов вирішив оптимізувати свої витрати. Керівництво його енергетичного холдингу заявило, що незабаром може зупинити десять шахт ахметівського підприємства "Павлоградвугілля". Мовляв, останнім часом попит на електроенергію знизився, вугілля ніхто не купує, а тому – шахтарям платити нічим.

Відтак, менеджерам Ахметова доведеться майже 25 тисяч працівників "Павлоградвугілля" відправити у неоплачувану відпустку. При чому, припинити працювати можуть не лише гірники, а й працівники бюджетної сфери. Оскільки, через зупинку шахт, припиняться і надходження податків до бюджетів місцевих шахтарських містечок. А значить нічим буде платити місцевим медикам, комунальникам та іншим бюджетникам.

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Кілька міст Західного Донбасу вже опинилися на межі дефолту через недоотримані податки від місцевих вугільних підприємств, які контролює Ахметов. Можна було б пожаліти бідного олігарха, який опинився в такій скруті, що навіть не може платити зарплатню своїм працівникам.

Але ж насправді Рінат Ахметов цілком міг би не зупиняти роботу шахт і не відправляти гірників у неоплачувані відпустки. Якби в ці скрутні часи був хоч трохи солідарним зі своїми працівниками. З тими людьми, які заробляють йому важкою працею багатомільярдні прибутки. Бо, виявляється, хтось може опинитися без копійки для того, щоб прогодувати свою родину, а хтось витрачає астрономічні суми на супердорогу нерухомість на Лазуровому узбережжі Франції.

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Нумо порахуємо. Найдорожча у світі вілла, яку нещодавно купив Ахметов, коштує 200 мільйонів євро. А місячний фонд оплати праці шахтарів "Павлоградвугілля" складає 300 мільйонів гривень або 10 мільйонів євро. Якби Ахметов купив би віллу не за 200, а за 150 мільйонів євро, на заощаджені гроші він міг би цілих п’ять місяців виплачувати зарплатню шахтарям свого об’єднання, навіть якби шахти взагалі не працювали. І це був би приклад солідарності власника та його працівників в ці нелегкі часи. Але ж ні, як виявилося, потяг до скаженої розкоші для донецького олігарха куди важливіше за підтримку своїх робітників.



Будинок Ахметова за 200 тисяч / Фото tipsmake

Звісно, можна сказати, що в ринкових умовах власник сам вирішує, яким чином розпоряджатися прибутками своїх підприємств. Хочу – віллу купую, хочу – 3 яхти. Але ж то в ринкових умовах. Коли бізнесмен на голому місці створює нове підприємство, відкриває нові робочі місця, наймає людей, дає їм роботу, виводить на ринок новий продукт. А в нас же не так. Не Рінат Ахметов придумав і створив найпотужніше в Україні об’єднання "Павлоградвугілля". Воно було створено у 80-х – 90-х роках коштом бюджету, тобто нашим коштом, і руками тисяч гірників Західного Донбасу.

А в часи президента Кучми та прем’єра Януковича, пан Ахметов за заниженою в кілька разів ціною прибрав до рук "Павлоградвугілля" на сумнівному приватизаційному конкурсі. Конкурс був фіктивним від початку і до кінця, і був спеціально організований під донецького олігарха. Про що одразу після перемоги Помаранчевої революції повідомив на той час голова Фонду державного майна Михайло Чечетов.

Коли слідчі прийшли до Чечетова і почали йому ставити питання, яким чином за безцінь розпродавалися державні підприємства в часи Кучми, Чечетов щиро у всьому зізнався і розповів і про скандальну так звану приватизацію і "Криворіжсталі", і "Нікопольського заводу ферросплавів", і об’єднання "Павлоградвугілля".



Михайло Чечетов / фото telegraph.co.uk

Зізнання Чечетова зафіксовані письмово, але, як ми знаємо, нічого додати до них він не зможе, оскільки 6 років тому наклав на себе руки. Ймовірно, саме через те, що дуже багато знав, як впливові українські олігархи за копійки забирали собі великі державні підприємства разом з тисячами працівників. І саме цих працівників, як кріпосних вони тепер готові викинути на вулицю, аби зберегти витрати на шикарне життя. При чому, це саме ті працівники, які раніше боролися за інтереси Ахметова.

5 років тому, коли олігарх оголосив так званий план "Фортеця" по захисту своїх інтересів в енергетиці і привіз до Києва сотні павлоградських гірників, вони касками вибивали для нього бюджетні кошти. Ну ось тепер, виявляється, допомогли гірники захистити Ахметову його фортецю на Лазуровому узбережжі.

Дивіться відео, як сотні павлоградських гірників вибивавали для Ахметова бюджетні кошти:

Але цинізм ситуації в тому, що менеджери Ахметова не просто готові людей позбавити заробітку. Вони наражають на не небезпеку і їхнє здоров’я. У містечку Першотравенську, де розташовано одну з шахт "Павлоградвугілля" нещодавно трапився спалах коронавірусу. Захворювання сталося через збори місцевої протестантської церкви.

Так от, коли мерія Першотравенська почала вирішувати, куди заселяти людей на обсервацію, щоб спостерігати, чи виявиться у них коронавірус, то вирішили селити їх у один з дитячих садочків. В якому зараз карантин і діти туди не ходять. Це рішення обурило батьків дітей, адже в місті є п’ятиповерховий гуртожиток однієї з ахметівських шахт. І він стоїть порожній і не використовується. Але його чомусь під потреби обсервації холдинг олігарха не надав. Тепер батьки вимагають від чиновників переглянути своє рішення і якщо вони не можуть домогтися поступок від підприємства Ахметова, то розмістити тих, кому потрібна обсервація у себе, в будинку міськради.

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Отож так виглядає інколи солідарність під час пандемії. Хтось роздає на вулицях безкоштовно маски і збирає кошти на апарати штучної вентиляції легень. А хтось, маючи мільярдні прибутки, не готовий невелику частину з них витягти з офшорів і витратити на своїх же працівників.