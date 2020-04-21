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      "Украинский уголь стал ненужным": 10 шахт Ахметова остановили работу

      - Читати новину українською
      10 шахт Ахметова прекратили добывать украинский уголь / suspilne.media

      Крупнейший добытчик угля в Украине прекратил работу. Все 10 шахт и вспомогательные предприятия ПАО "ДТЭК Павлоградуголь" остановились в понедельник, 20 апреля. Почти 20 тысяч человек теперь в вынужденном отпуске.

      Еще 14 апреля во ДТЭК предупредили, что шахты через неделю остановятся – из-за системного энергетического кризиса, экономических неурядиц и коронавируса.

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      Уже 20 апреля в фейсбуке информацию о закрытии шахт подтвердил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

      Сегодня прекратили работу все 10 шахт "Павлоградуголь". Прибыльные шахты переведены в состояние комы – их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения,
      – написал он.

      Причем по мнению Волынца эта остановка произошла не из-за карантина, а потому, что "украинский уголь стал ненужным на украинских ТЭС, теплоцентралях – потому что заинтересованные лица полгода заменяют его российским".

      Что известно о закрытии шахт "Павлоградуголь"

      В телеграмм-канале pavlovskynews журналисты рассказали, что побывали на одной из шахт "Павлоградуголь" и узнали следующее:

      • Работу шахт восстановят не раньше 15 мая.
      • Остановили работу шахт, потому что руководство желало сэкономить деньги на логистике и других расходах, чтобы работники получили хотя бы часть зарплаты.
      • Работники подтвердили, что пошли в вынужденный отпуск, который им должны оплатить.
      • В простое из-за закрытия шахт будет примерно 18700 человек.

      Напомним, "Павлоградуголь" принадлежит холдингу ДТЭК украинского олигарха Рината Ахметова. 

      "Солидарность" во время пандемии Ахметов отправляет шахтеров в неоплачиваемые отпуска – смотрите видеоблог Дмитрия Гнапа на 24 канале.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Шахтеры Новости Донецка Угольная промышленность Ринат Ахметов Новости Украины
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