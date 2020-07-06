Российские войска вновь обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела один украинский военный получил ранение.

Обстрел украинских позиций произошел возле Верхнеторецкого. По данным штаба Операции объединенных сил, оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

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Вследствие разрыва одной из мин получил боевую травму один военнослужащий Объединенных сил.

Украинский защитник сразу же был доставлен в госпиталь, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Карта Верхнеторецкого, где произошел обстрел

Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.