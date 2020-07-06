Російські війська знову завдали обстрілів по українських позиціях на Донбасі. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення.

Обстріл українських позицій відбувся поблизу Верхньоторецького. За даними Штабу Операції об'єднаних сил, окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

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Внаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Українського захисника одразу ж було доставлено в госпіталь, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Карта Верхньоторецького, де стався обстріл

Підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.