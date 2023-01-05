Пресс-служба 61 ОМБр рассказала интересную историю о нашем военном, по имени Евгений. Журналистам французского издания представили его как обычного боевого медика пехотного батальона.
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После 24 февраля военный сменил свою деятельность
Сначала их удивило то, что он свободно владеет английским. Помощь переводчика была совершенно ненужной.
И еще больше удивило представителей иностранных СМИ, что человек в форме, бронежилете и шлеме имеет научную степень профессора.
В гражданской жизни Евгений – финансовый аналитик с четырьмя высшими образованиями за плечами. Среди них – дипломы Киевского национального экономического университета, Национального университета имени Шевченко и Лондонской школы экономики. Куча научных работ в области финансов, экономики и банковского дела.
Однако все это осталось "там, 24 февраля 2022 года". Жизнь поставила выбор: работать в теплом и уютном офисе или взять в руки оружие, чтобы защищать свою Украину. Евгений выбрал второе, отмечает пресс-служба.
Украинский военный подъем раненого товарища из-под огня оккупантов
- Недавно в сети распространили видео, как военные Вооруженные силы спасает под Бахмутом жизнь своего товарища.
- На кадрах, распространяемых интернетом, видно, как четырем военнослужащим удалось эвакуироваться, а вот четвертый – остался вблизи пораженной огнем машины и не может справиться. Конечно, один из собратьев не оставил защитника в беде и пришел ему на помощь, рискуя собственной жизнью.
- Оказание первой помощи и спасение своего собратья – это национальная особенность украинского воина.