Ситуация на Бахмутском направлении очень тяжелая, ведь враг использует всю возможную артиллерию, чтобы прорвать линию обороны нашей армии Однако даже в таких условиях военнослужащие не забывают о человечности и главном принципе, наверное, не только войны, но и жизни – "свои не бросаем". Об истории спасавшего своего собратья бойца рассказывает 24 Канал со ссылкой на социальные сети

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Героические кадры спасения раненого бойца

На кадрах, распространяемых интернетом, видно, как четырем военнослужащим удалось эвакуироваться, а вот четвертый – остался вблизи пораженной огнем машины и не может справиться. Конечно, один из собратьев не оставил защитника в беде и пришел ему на помощь, рискуя собственной жизнью.

Оказание первой помощи и спасение своего собратья – это национальная особенность украинского воина. Слава тебе, воин,

– комментирует голос на видео.

Как воин ВСУ спас своего тяжело раненого товарища в Бахмуте: смотрите видео из соцсетей

В то же время, стоит вспомнить, что пожертвование собой и помощь своим приспешникам – это то, что неизвестно "второй армии мира". Еще осенью один из оккупантов рассказывал как работают "заградзагоны" в русской армии. Это батальоны – преимущественно из кадыровцев – которые стреляют по своим подразделениям, когда те пытаются отступать.

Такую "тактику" Россия унаследовала от Советского Союза, ведь заградительные отряды – это тактика, которую придумал Сталин во время Второй мировой войны.

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Ситуация на Бахмутском направлении

После нескольких месяцев борьбы можно констатировать, что Бахмут не по зубам россиянам. Николай Балесков подчеркнул, что Кремль не учел подлинные способности своей армии, потому и проигрывает в Донецкой области.