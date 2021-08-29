Военный из Одессы решил воплотить свою идею в небе над столицей. Событие зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.
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Площадь флага поражает
Флаг, который развернул в небе Анатолий Глиненко, по-настоящему впечатляет своими размерами. Его длина составляла 31,81 метра, а ширина – 16,68 метра. То есть площадь рекордного флага – более 530 квадратных метров.
Руководство Военно-Морских Сил ВСУ поздравило подполковника с установлением рекорда. К поздравлениям присоединились и пользователи соцсетей в комментариях.
Текст публикации ВМС ВСУ
Военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Анатолий Глиненко установил национальный рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе".
Флаг длиной 31,81 и шириной 16,68 метра был развернут в воздухе над просторами столицы Украины.
Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.
Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины поздравляет Анатолия Васильевича с получением почетного места среди рекордсменов Украины.
Слава Украине!