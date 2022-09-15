Так, в сети появилось видео встречи отца-военного со своим маленьким сыном в Изюме, передает 24 канал. Именно благодаря нашим бойцам такие встречи стали возможны.

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Видео невозможно смотреть без слез. На обнародованных кадрах мужчина выходит из автомобиля в компании собратьев, бросает оружие и бежит к своему сыну. Ребенок очень рад видеть отца дома живым. Они несколько минут стоят, обнимаясь. Надеемся, ни одна русская саранча не сможет их разлучить.

Трогательная встреча военного с маленьким сыном: смотрите видео

Больше всего счастья для украинских деток – когда их папы-герои возвращаются домой. Еще в августе сеть тронуло видео встречи защитника с его дочерью. Щемящие кадры опубликовал в соцсети Генштаб ВСУ. Видео до слез умиляло украинцев, которые оставили девочке и ее папе много теплых пожеланий.

Лучший сюрприз к празднику – обнять своего героя! Пусть все украинские защитники вернутся домой как можно быстрее, с Победой,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

ВСУ освободили Изюм

Изюм – третий по величине город области. Со 2 апреля город был полностью оккупирован. Местные жители остались без электричества, воды и газа. И только недавно, 11 сентября, захватчики из города были изгнаны украинскими защитниками.

14 сентября в деоккупированный Изюм прибыл президент Владимир Зеленский. Там он принял участие в торжественном поднятии государственного флага над городским советом. В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания. Зеленский поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке военные подняли украинский флаг над городским советом.

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