Так, у мережі з'явилося відео зустрічі батька-військового зі своїм маленьким сином в Ізюмі, передає 24 канал. Саме завдяки нашим бійцям, такі зустрічі стали можливими.

Важливо Поки путін сидить у бункері: ЗМІ вражені візитом Зеленського до тріумфально звільненого Ізюма

Відео неможливо дивитися без сліз. На оприлюднених кадрах – чоловік виходить з автомобіля у компанії побратимів, кидає зброю та біжить до свого сина. Дитина надзвичайно рада бачити батька вдома живим. Вони декілька хвилин стоять, обіймаючись. Сподіваємося, жодна російська сарана не зможе їх розлучити.

Зворушлива зустріч військового з маленьким сином: дивіться відео

Найбільше щастя для українських діток – коли їхні татки-герої повертаються додому. Ще у серпні мережу зворушило відео зустрічі захисника з його донечкою. Щемливі кадри опублікував у соцмережі Генштаб ЗСУ. Відео до сліз розчулило українців, які залишили дівчинці та її татові багато теплих побажань.

Найкращий сюрприз до свята – обняти свого героя! Нехай всі українські захисники повернуться додому якнайшвидше, з Перемогою,

– мовиться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЗСУ звільнили Ізюм

Ізюм – третє за величиною місто області. З 2 квітня місто було повністю окуповане. Місцеві жителі залишились без електрики, води та газу. І лише нещодавно, 11 вересня, загарбників з міста вигнали українські захисники.

14 вересня у деокупований Ізюм прибув президент Володимир Зеленський. Там він взяв участь в урочистому піднятті державного прапора над міською радою. На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Зеленський подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці військові підняли український стяг над міською радою.

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