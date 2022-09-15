Журналісти отримали чергову нагоду обговорити успіх контрнаступу України, чию реакцію зібрав 24 канал. Ба більше, вони висловили припущення, як цей простий і водночас сміливий жест Володимира Зеленського вдарив по диктаторові з бункера.

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Зеленський знову зіграв на контрасті

Наприклад, у The Washington Post візит президента України до звільненого Ізюма називають "сміливим". Але для нас це не є чимось особливим, адже він відвідав звільнену з-під окупації Бучу усього за кілька днів після того, коли її покинули росіяни.

Водночас, наголошують оглядачі, важливим є також факт підіймання прапора над містом. За їхніми словами, це символ досягнення найважливішої перемоги від кінця березня. Саме тоді вдалося вибити з Київщини російських загарбників.

Оглядачі, як і ми, зауважили, що Зеленський не боїться відвідувати зони ведення бойових дій. Чого не скажеш про владіміра путіна, який відсиджується у своєму бункері.

Вони забезпечили контраст між молодим українським лідером і старіючим російським президентом владіміром путіним, який називає війну "спеціальною військовою операцією" і не відвідував своїх солдатів у польових умовах відтоді, як розв'язав війну,

– наголошують оглядачі.



Зеленський вкотре довів, що він близький до народу / Фото з телеграма Зеленського

Журналісти також зробили акцент на самому контрнаступу, назвавши його швидким і напрочуд успішним. Водночас саме він став не лише важливою воєнною перемогою, а й справжнім психологічним тріумфом. Як зазначають оглядачі, звільнення територій:

підняло національний дух,

зміцнило міжнародну підтримку нашої держави,

підігріло заклики до надання нам ще більше зброї.

В ще одному огляді журналістів цього видання йдеться про те, що контрнаступ вкрай негативно впливає на путіна. Мовляв, він уже здається ще більше загнаним у глухий кут. Ба більше, маневрів у нього залишається все менше з кожним днем.

Каркас путінської пропаганди почав руйнуватися, і він опинився в ситуації, коли не може ані змиритися з поразкою, ані прагнути рішучої перемоги,

– наголошують оглядачі.

Журналісти не виключають, що диктатор наразі перебуває "у стратегічному хаосі". І саме тому він віддає перевагу ізоляції від усіх і усього.

Візит Зеленського – символ зльоту морального духу

У The New York Times зробили слушну заувагу. Журналісти зробили акцент на географічному розташуванні. Адже Ізюм усього за 14,5 кілометра від лінії фронту. А це означає, що ворог у будь-який момент міг "накрити" місто артилерійським вогнем. Нагадаємо, що під час промови Зеленського в Ізюмі пролунав вибух. Президент на це відреагував вкрай спокійно, зробив паузу, після чого продовжив виступ.

Отже, присутність Зеленського в Ізюмі – свідчення "зльоту морального духу України та наростання її відваги". Його поїздка до цього міста – черговий доказ того, що президент вірить і довіряє українському війську.



Візит Зеленського до Ізюма – прояв довіри до ЗСУ / Фото з телеграма Зеленського

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Водночас оглядачі звернули увагу на покинуту ворогом техніку. Про неї у своїй промові пригадав Зеленський, коли розповідав про принизливу втечу ворога з міста. Адже окупанти так сильно хотіли врятуватися, що покидали свої бойові машини.

А найважливішою, зауважують оглядачі видання, є реакція проросійських військових блогерів. Вони вщент розкритикували своє керівництво за те, що армія країни-агресорки не досягнула нічого з того, що артикулювала. До слова, блогери теж підняли болюче для путіна питання. Мовиться про алкоголізм серед вищого керівництва.

В агентстві AFP звернули увагу на те, що візит Зеленського – практично ляпас ворогові. Адже він перебуває за якийсь десяток кілометрів від лінії фронту. Водночас він своєю присутністю демонструє, що ворогові не вдалося досягнути того, до чого він ішов місяцями. Нагадаємо, що путін віддав наказ захопити повністю Донецьку область до 15 вересня. Цей день настав, а результатів так і не з'явилося.

У Bloomberg зауважили, що раптовий візит Зеленського до звільненого Ізюма – чергове підкреслення успішного проведення контрнаступу ЗСУ. Мовиться про північний схід нашої держави. Крім того, його поїздка стала справжнім спростуванням чергової брехні кремля. Мовляв, росія ще бодай частково, але утримує під контролем Ізюм. А от і ніт!

Втрата Ізюма, чиє довоєнне населення перевищувало 45 тисяч людей, а також Куп'янська – важливого логістичного вузла на шляху до кордону з росією – може стати серйозним випробуванням для владіміра путіна,

– підкреслюють у Bloomberg.

Оглядачі також зауважили, що поїздка президента України до Ізюма лиш позитивно вплине на його імідж. Адже ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що він став "ефективним комунікатором і лідером воєнного часу". Тут журналісти пригадали і його щоденні відеозвернення, і промови, які він виголошував перед парламентарями десятків країн.



Поїздка Зеленського до Ізюма вкотре вдарила по росіянах / Фото з телеграма Зеленського

Зеленський підкреслив драматичний успіх ЗСУ

У виданні The Guardian також оцінили несподіваний візит президента Володимира Зеленського. Його оглядачі зауважили, що поїздка президента буквально "підкреслила драматичний успіх просування України". Зауважимо, що ще вчора стало відомо про 8,5 тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. І ця цифра росте щодня!

Водночас журналісти висловили сумнів щодо можливості досягнення путіним поставлених цілей. Навесні він хотів взяти під повний контроль весь Донбас. Восени ж матиме клопіт з тим, щоб не втратити всі території, які захопив після 24 лютого.

Оглядачі зауважили, що на шальках терезів: прямолінійність Зеленського, а на інших – "ймовірне боягузтво та відчуженість путіна". Й останнє вкотре доводить той факт, що від початку повномасштабного вторгнення диктатор жодного разу не насмілився бодай трішки наблизитися до лінії фронту.

У всьому світі продовжують захоплюватися Україною, її військом і президентом. Ба більше, усе частіше обговорюється надання важкого озброєння та всього необхідного для перемоги. А це означає, що вона однозначно буде за нами. Лиш наберімося терпіння, продовжуємо любити Україну та донатити на ЗСУ!

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