Что говорят в Минобороны
Зарплату военным выплачивают вовремя и в полном объеме. Об этом Министерство обороны заявило в ответ на запрос 24 канала.
Интересно Численность Вооруженных сил Украины может вырасти: ВР приняла за основу закон Зеленского
Работа по финансированию надлежащих социальных выплат военнослужащим является приоритетом деятельности руководства Минобороны и Вооруженных сил. Сейчас принимаем все меры по его обеспечению,
– заверили в ведомстве.
Задолженность социальных выплат возникла из-за недостаточного финансирования из госбюджета направления "Социальные выплаты".
Военным не выплатили 950 миллионов, – СМИ
Издание "Военный курьер" ссылаясь на официальный доклад начальника Генштаба заявило, что ситуация с дополнительными выплатами для военных является критической. Это, мол, вызвало напряжение в военных коллективах и семьях.
В начале 2021 года сумма задолженности якобы составляла 350,8 миллиона гривен, а по состоянию на 15 мая она выросла втрое – 950 миллионов.
Рекомендуем Их долго накручивали, – Зеленский о том, как изменились отношения с военными