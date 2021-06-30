Что говорят в Минобороны

Зарплату военным выплачивают вовремя и в полном объеме. Об этом Министерство обороны заявило в ответ на запрос 24 канала.

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Работа по финансированию надлежащих социальных выплат военнослужащим является приоритетом деятельности руководства Минобороны и Вооруженных сил. Сейчас принимаем все меры по его обеспечению,

– заверили в ведомстве.

Задолженность социальных выплат возникла из-за недостаточного финансирования из госбюджета направления "Социальные выплаты".

Военным не выплатили 950 миллионов, – СМИ

Издание "Военный курьер" ссылаясь на официальный доклад начальника Генштаба заявило, что ситуация с дополнительными выплатами для военных является критической. Это, мол, вызвало напряжение в военных коллективах и семьях.

В начале 2021 года сумма задолженности якобы составляла 350,8 миллиона гривен, а по состоянию на 15 мая она выросла втрое – 950 миллионов.

Обратите внимание! Сергей Притула, который еще с начала войны на Донбассе занимается волонтерством и финансово помогает бойцам, ранее говорил, что наибольшей проблемой украинской армии являются деньги. В последние годы в бюджете, мол, стало больше денег, однако для ВСУ этого все равно мало. В то же время, по мнению политика, самостоятельно Украина эту проблему решить не сможет.

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