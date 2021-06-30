Що кажуть у Міноборони
Зарплату військовим виплачують вчасно та в повному обсязі. Про це Міністерство оборони заявило у відповідь на запит 24 каналу.
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Робота з фінансування належних соціальних виплат військовослужбовцям є пріоритетом діяльності керівництва Міноборони та Збройних сил. Наразі вживаємо усіх заходів щодо його забезпечення,
– запевнили у відомстві.
Заборгованість соціальних виплат виникла через недостатнє фінансування з держбюджету напрямку "соціальні виплати".
Військовим не виплатили 950 мільйонів, – ЗМІ
Видання "Військовий кур'єр" посилаючись на офіційну доповідь начальника Генштабу заявило, що ситуація з додатковими виплатами для військових є критичною. Це, мовляв, спричинило напруження у військових колективах та сім'ях.
На початку 2021 року сума заборгованості нібито становила 350,8 мільйона гривень, а станом на 15 травня вона зросла втричі – 950 мільйонів.
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