Про це президент розповів в інтерв'ю. Зеленський наголосив, що він – такий самий, як захисники і дуже хоче їм допомагати.

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Відносини з військовими змінились на краще, – Зеленський

Змінились (відносини – 24 канал) дуже сильно. Дуже позитивні стосунки. Мені здається, що більшість зрозуміла, що їх довгий час накручували. Я лізу в деталі, я називаю це мікроменеджментом в армії, на жаль,

– пояснив президент.

Глава держави наголосив, що незадоволений багатьма речами, які зараз відбуваються в армії. Проте Зеленський зауважив, що, попри це, не дозволить нікому говорити про українських військових погано.

Про війну на Донбасі Зеленський поговорить з Меркель

Зазначимо, що глава держави планує зустрітись з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Політикиня запросила Зеленського іідвідати Берлін під час телефонної розмови 22 червня. Головною темою для переговорів буде саме війна на Донбасі.

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