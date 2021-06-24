Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю спробував розтлумачити визначення обговорення цієї теми Путіним.

Важливо Кулеба заперечив торги питанням України між Байденом та Путіним

Зеленський припустив, що Байден та Путін просто були змушені порушити питання України та ПДЧ. Так само як і питання Донбасу та підтримки суверенітету нашої країни. На думку президента, під час розмови Путін отримав інформацію, що Україна не отримає ПДЧ "завтра – післязавтра".

Щодо НАТО, впевнений, що обговорили. Я думаю, що йому ніхто нічого не обіцяв. Я впевнений, що і навпаки, він нічого не обіцяв. Я вважаю позитивним, що вони зустрілись. Позитивно і точно, що ніхто нікому не передавав Україну. Я впевнений,

– заявив український лідер.

Він підкреслив, що Росія такими словами показує, що "питання України не на порядку денному, коли говорять великі держави".

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