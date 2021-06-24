Президент вважає цю ситуацію ненормально. Він запевняє: якщо сторони конфлікту його не почують, то розмова буде зовсім іншою, ніж зараз.

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Реакція на конфлікт Тарана й Хомчака

Скажімо так, у нас іде війна й нам потрібна стабільна ситуація в армії та Міністерстві оборони. Є помилки, вони їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда,

– запевнив Володимир Зеленський.

Журналістка Наталія Мосейчук запитала, чи не слід у цій ситуації провести реформу армії. Глава держави погодився й зазначив, що війна вже й так відчутно реформувала військо.

"Тож реформа іде з початку війни йне буде зупинятись, і треба робити ті різкі кроки, про які ви говорите", – відповів президент.

Коротко про конфлікт Хомчака й Тарана: