Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также "Мы – не вы": "Азов" показали, как берут в плен оккупантов, которые думали, что пойдут "в расход"

Воин с помощью дрона взял в плен оккупанта с помощью дрона

Очередного оккупанта взял в полог командир экипажа FPV-дрона 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра".

Беспилотник "Пейна" сопроводил российского захватчика прямо к украинским позициям, где его задержали.

В Генштабе отметили, что украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд. Каждый пленный захватчик – это шанс освободить наших военных из российского плена.

Как "Пейн" взял в плен оккупанта: смотрите видео

Читайте также ГШ раскрыл, сколько пленных оккупантов взяли на Курщине

Кстати, командир расчета FPV-дрона "Пейн" – Герой Украины. Его экипаж уже вывел из строя более 500 вражеских артиллерийских стволов с помощью дронов. Генштаб поблагодарил за профессиональную боевую работу.