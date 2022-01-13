Украинский защитник уже 7 лет в плену боевиков, родные с ним до сих пор не разговаривали

Военнослужащий Роман Онищук уже 7 лет подряд находится в плену боевиков. Ни родные, ни адвокаты не могут связаться с мужчиной.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что боевики скрывают факт его содержания в плену.

Важно Ноги черные от побоев: оккупанты зверски издеваются над захваченной в плен украинкой Юрчак

Как Роман Онищук попал в плен

Роман родом со Львовщины, до мобилизации работал на железной дороге. После получения повестки из военкомата о частичной мобилизации, присоединился к силам АТО. В составе 24-й отдельной механизированной бригады защищал от российского агрессора Луганщину.

14 июня 2015 года во время выполнения одной из боевых задач его захватили в плен. Со времени задержания до января 2018 года Роман Онищук считался пропавшим без вести,

– рассказала Денисова.

И только во время обмена в декабре 2017 года от ранее освобожденных граждан Украины стало известно, что Роман жив и находится в СИЗО Луганска. С тех пор никаких сообщений или телефонных звонков родственники не получали. Семья до сих пор не знает о точном месте пребывания Романа и состоянии его здоровья.

Международная гуманитарная миссия тоже подтвердила пребывание Романа Онищука во временно оккупированном Луганске.

Денисова напомнила, что сокрытие факта содержания Романа Онищука в плену является нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно установить место пребывания Романа Онищука, способствовать его немедленному освобождению,

– подчеркнула украинская омбудсмен.

Она также попросила координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться ради выяснения информации о военнопленном Романе Онищуке и оказания ему соответствующей помощи.

Как Россия устроила этноцид на Донбассе: смотрите видео

Полный текст публикации Людмилы Денисовой:

Военнослужащий Роман Онищук седьмой год находится в плену в ОРЛО без связи с родными и адвокатами. 14 июня 2015 года во время выполнения одной из боевых задач его захватили в плен. Со времени задержания до января 2018 года Роман Онищук считался пропавшим без вести.

Только во время обмена в декабре 2017 года от ранее освобожденных граждан Украины стало известно, что Роман жив и находится в СИЗО Луганска. С тех пор никаких сообщений или телефонных звонков родственники не получали. Впоследствии подтвердила пребывание Романа Онищука во временно оккупированном Луганске и международная гуманитарная миссия.

Сокрытие факта содержания Романа Онищука в плену является нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права. Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно установить место пребывания Романа Онищука, способствовать его немедленному освобождению.