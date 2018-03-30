Украинский агрохолдинг может вложить 76 миллионов евро в обанкротившийся завод во Франции

Мироновский хлебопродукт предложил инвестировать 76 миллионов евро в строительство нового завода во Франции в ходе операции по покупке компании Doux.

Об этом сообщает "Liga.net".

Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт бизнесмена Юрия Косюка 28 марта 2018 года выступил с предложением разработать долгосрочный стратегический промышленный проект подразделения французской компании Doux в Бретани. МХП предлагает инвестировать около 76 млн евро в строительство нового завода в Шатолине в течение двух лет, а также модернизировать другие объекты.

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В компании пояснили, что речь идет о полной смене стратегии Doux: компания откажется от производства замороженных продуктов на экспорт, заменив их свежими продуктами для французского рынка.

Ранее сообщалось, что конкурентом МХП при покупке компании Doux стала французская группа LDC. Подробности ее инвестиционного предложения пока не разглашаются.