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Український агрохолдинг може вкласти 76 мільйонів євро у збанкрутілий завод Франції

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Агрохолдинг може вкласти 76 мільйонів євро у збанкрутілий завод Франції
Агрохолдинг може вкласти 76 мільйонів євро у збанкрутілий завод Франції / ua.news/ua

Миронівський хлібопродукт запропонував інвестувати 76 мільйонів євро в будівництво нового заводу у Франції в ході операції по покупці компанії Doux.

Про це повідомляє "Liga.net".

Агрохолдинг Миронівський хлібопродукт бізнесмена Юрія Косюка 28 березня 2018 року виступив з пропозицією розробити довгостроковий стратегічний промисловий проект підрозділу французької компанії Doux в Бретані. МХП пропонує інвестувати близько 76 млн євро в будівництво нового заводу в Шатоліне протягом двох років, а також модернізувати інші об'єкти.

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В агрохолдингу пояснили, що мова йде про повну зміну стратегії Doux: компанія відмовиться від виробництва заморожених продуктів на експорт, замінивши їх свіжими продуктами для французького ринку.

Раніше повідомлялося, що конкурентом МХП при покупці компанії Doux стала французька група LDC. Подробиці її інвестиційного пропозиції поки не розголошуються.

Теги: Новини України Гроші Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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