Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает

Эти компании в трудное время способствуют победе над пандемией коронавируса. Это наш способ поддержать тех, кто помогает своей стране. От всей команды 24 канала хотим сказать "Спасибо!"

Эпидемия коронавируса не обошла Украину. Каждый день врачи фиксируют новые случаи заражения вирусом COVID-19. В этой ситуации каждый делает то, что может. Банки, компании и холдинги тоже присоединились к борьбе с коронавирусом.

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Компании, которые помогают бороться с коронавирусом / Инфографика 24 канала

"Новая Почта"

Компания по экспресс-доставке документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Выделили 25 миллионов гривен на закупку материалов и оборудования в больницы Полтавской области и Полтавы.

"ПриватБанк"

Выделил один млн евро на поставку украинским больницам 28 аппаратов искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) и другого необходимого оборудования. Первые четыре аппарата уже установлены в украинских больницах. Остальные будут доставлены в Украину в начале апреля и распределены по регионам.

"Эпицентр"

Ежемесячно будет выделять 1% от оборота, это около 40-50 млн грн. Сейчас уже выделено 150 млн грн, на них заказали 150 аппаратов ИВЛ, различное медоборудование. 28 млн грн направлены в фонд "Корпорация монстров", 100 тыс масок передали Александровской клинической больнице в Киеве. Компания взяла кураторство над Хмельницкой областью, обеспечивает медучреждения необходимым оборудованием и средствами защиты.

"Сильпо"

Национальная сеть супермаркетов выделила 100 млн грн на закупку оборудования для больниц и средств защиты медиков. На часть средств уже закуплены 12 ИВЛ швейцарского производства. После поступления в Украину это оборудование направят в больницы Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

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АТБ планируют раздать больше одного млн продуктовых наборов одиноким людям в возрасте от 80 лет и людям с инвалидностью.

Vodafone Ukraine

Телеком-оператор выделил 33 млн грн. 28 млн грн из них – средства компании-собственника "Vodafone Украина" – Neqsol Holding. На эти деньги уже купили 5 аппаратов ИВЛ, другие направят на покупку систем тестирования и защиты для медиков. Оборудование будет передаваться больницам во Львове, Харькове, Житомире и Луцке.

SoftServe

Украинская IT-компания SoftServe пожертвует 10 млн грн в корпоративный благотворительный фонд "Открытые глаза". Деньги направят на медтехнику, лекарства и другие необходимые материалы.

Международная группа компаний Meest выделил 20 млн грн на приобретение материалов и оборудования во Львовской области.

Банк Credit Agricole Ukraine приобретет аппарат искусственной вентиляции легких для городской больницы.

"Альфа-Банк Украина" выделил 2 млн грн на покупку еще одного аппарата искусственной вентиляции легких для Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова в Киеве.

IT-компания Innovecs создала фонд для борьбы с коронавирусом в Украине. 1,5 млн грн направят на поддержку инициатив по борьбе с болезнью, а также на обеспечение безопасности сотрудников компании и их семей.

Компания "Биосфера" приобрела швейцарский аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton C3 стоимостью 36 тыс евро для областной больницы в Летичеве (Хмельницкая область).

Фармацевтические компании UFuture и Biopharma закупили оборудование для больниц на 12 млн грн и передали лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Оно позволит определять в полученных пробах наличие или отсутствие возбудителей коронавируса. Оборудование позволяет обрабатывать до 100 образцов за 60 минут и суммарно около двух тысяч анализов в сутки.

Также UFuture приобрела в одну из больниц Киева два аппарата вентиляции легких, а Biopharma – оборудование для Белоцерковской городской больницы.

Среди них два аппарата искусственной вентиляции легких, биохимический автоматический анализатор, два микроскопа и другое. В ближайшее время будут закуплены маски и системы для быстрых тестов для больниц Белой Церкви.

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IT-компания N-iX создала специальный благотворительный фонд для противодействия COVID-19, который будет наполняться 50% на 50% компанией и работниками. В ближайшее время направят первые 2 млн грн на закупку 10 тыс экспресс-тестов.

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" направил 14 млн грн на закупку оборудования для больниц и средств индивидуальной защиты.

DOC.ua весь свой доход переводит на помощь больницам. Компания закупит оборудование для больниц Черкасс и Житомира: кислородные концентраторы, кардиомониторы, защитные щитки, аппараты искусственной вентиляции легких и другие.

"Дарница"

Фармацевтическая компания "Дарница" и благотворительный фонд Zagoriy Foundation передали три аппарата искусственной вентиляции легких в Киевскую городскую клиническую больницу скорой помощи. Также компания профинансировала покупку еще трех аппаратов ИВЛ на платформе Украинской Биржи Благотворительности.

Торговая площадка Zakupki.Prom.ua создает онлайн-базу импортеров, производителей и официальных дистрибьюторов медицинских и сопутствующих товаров, необходимых в связи с пандемией COVID-19. Список будет регулярно обновляться, чтобы государственные и коммерческие компании могли оперативно купить соответствующую продукцию из проверенных источников по справедливой цене.

Еще одна фармацевтическая компания "Артериум", пожертвовала 12 млн грн. Деньги пойдут на помощь медицинским учреждениям и поставку лекарств, профилактику и борьбу с болезнью, поддержку работников системы здравоохранения.

Финтех-компания Moneyveo закупила для украинских больниц аппараты для искусственной вентиляции легких. На медицинское оборудование выделили 3 млн грн.

Один из крупнейших производителей железорудных окатышей Ferrexpo выделит 2,5 млн долларов США на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, тест-систем для определения коронавируса, средств защиты для медперсонала и остального необходимого оборудования.

Помощь получат в первую очередь медицинские учреждения Полтавской области. Компания также готова помогать и больницам в других регионах Украины.

Инвестиционно-девелоперская компания Avalon и сеть автозаправочных комплексов OKKO Group закупили 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Их передадут в больницы Львова и области.

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Сеть АЗК "WOG" присоединилась к инициативе Минздрава и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина, рассказали в пресс-службе ведомства.

Компания WOG обеспечивает горючим медиков Волынской области, чтобы они смогли осуществить во время карантина 20 тыс дополнительных выездов. Компания предоставляет топливо для бригад скорой помощи, а также для логистических нужд медицинских учреждений Волыни.

Производитель и экспортер подсолнечного масла "Кернел" направил свыше 85 млн грн на борьбу с коронавирусом. 55 млн грн передали государственному фонду на закупку экспресс-тестов, более 30 млн грн – на закупку медоборудования и средств защиты для больниц Полтавской и Кировоградской области.

Кондитерская корпорация Roshen сообщила о закупке 10 тыс комплектов костюмов индивидуальной защиты для медработников.

Сеть АЗК UPG передала 12,5 тысяч литров горючего столичным больницам, которые борются с COVID-2019.

Служба такси Bolt по договоренности с Министерством инфраструктуры начала оказывать помощь медработникам Львова и Киева. Теперь врачи смогут проехать бесплатно на работу и домой.

В Днепре служба такси Uber предоставляет 1000 бесплатных поездок на работу и домой для медработников 21 инфекционной больницы.

Владелец китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма выделил Украине тест-системы на 1 млн человек общей стоимостью 80 млн долларов.

Перечень добрых дел будет обновляться!