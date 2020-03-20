Украинский дипломат заболел коронавирусом, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что один из украинских дипломатов за рубежом заболел коронавирусом. Еще у трех дипломатов подозрение на Covid-19.

Украинский дипломат переносит болезнь в сложной форме, сказал Кулеба в эфире одного из украинских каналов.

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У троих сотрудников другого дипломатического представительства есть подозрение на коронавирус и они находятся в изоляции.

К сожалению, у одного из наших сотрудников за рубежом уже диагностирован коронавирус, и он проходит в достаточно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное,

– сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что для него очень важно сохранить жизнь и здоровье дипломатов.

Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на вечер 20 марта в Украине подтвердили 29 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные, один человек выздоровел.

коронавирусом, из них 3 – летальные, один человек выздоровел. 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской области и городе Киев.



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