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      Украинский дипломат заболел коронавирусом, – Кулеба

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      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что один из украинских дипломатов за рубежом заболел коронавирусом. Еще у трех дипломатов подозрение на Covid-19.

      Украинский дипломат переносит болезнь в сложной форме, сказал Кулеба в эфире одного из украинских каналов.

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      У троих сотрудников другого дипломатического представительства есть подозрение на коронавирус и они находятся в изоляции.

      К сожалению, у одного из наших сотрудников за рубежом уже диагностирован коронавирус, и он проходит в достаточно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное,
      – сказал Кулеба.

      Министр подчеркнул, что для него очень важно сохранить жизнь и здоровье дипломатов.

      Главное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на вечер 20 марта в Украине подтвердили 29 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные, один человек выздоровел.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской области и городе Киев.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Коронавирус Covid-19
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