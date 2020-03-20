Український дипломат захворів на коронавірус, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що один з українських дипломатів за кордоном захворів на коронавірус. Ще у трьох дипломатів підозра на Covid-19.

Український дипломат переносить хворобу у складній формі, сказав Кулеба в ефірі одного з українських каналів.

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Троє співробітників іншого дипломатичного представництва мають підозру на коронавірус і перебувають в ізоляції.

На жаль, в одного з наших співробітників за кордоном вже діагностовано коронавірус, і він проходить в досить складній формі. Але стан нашого колеги стабільний,

– сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що для нього дуже важливо зберегти життя і здоров'я дипломатів.

Головне про коронавірус в Україні

Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.

на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала. 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.



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