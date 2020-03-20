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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Український дипломат захворів на коронавірус, – Кулеба

      -
      Український дипломат захворів на коронавірус / uatv.ua

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що один з українських дипломатів за кордоном захворів на коронавірус. Ще у трьох дипломатів підозра на Covid-19.

      Український дипломат переносить хворобу у складній формі, сказав Кулеба в ефірі одного з українських каналів.

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      Троє співробітників іншого дипломатичного представництва мають підозру на коронавірус і перебувають в ізоляції.

      На жаль, в одного з наших співробітників за кордоном вже діагностовано коронавірус, і він проходить в досить складній формі. Але стан нашого колеги стабільний,
      – сказав Кулеба.

      Міністр підкреслив, що для нього дуже важливо зберегти життя і здоров'я дипломатів.

      Головне про коронавірус в Україні

      • Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 МЗС України Здоров'я Дмитро Кулеба – новини Коронавірус Covid-19
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