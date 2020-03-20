Український дипломат захворів на коронавірус, – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що один з українських дипломатів за кордоном захворів на коронавірус. Ще у трьох дипломатів підозра на Covid-19.
Український дипломат переносить хворобу у складній формі, сказав Кулеба в ефірі одного з українських каналів.
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Троє співробітників іншого дипломатичного представництва мають підозру на коронавірус і перебувають в ізоляції.
На жаль, в одного з наших співробітників за кордоном вже діагностовано коронавірус, і він проходить в досить складній формі. Але стан нашого колеги стабільний,
– сказав Кулеба.
Міністр підкреслив, що для нього дуже важливо зберегти життя і здоров'я дипломатів.
Головне про коронавірус в Україні
- Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 29 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.
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